مع اقتراب عيد الحب.. إطلالات استثنائية لنجمات باللون الأحمر

في 14 من شهر شباط من كل عام يكون العالم على موعد مع عيد الحب، للتعبير عن مشاعرهم تجاه محبيهم بوضوح وبتبادل الهدايا، فهل فكرت أن إطلالتك في عيد الحب لغة أخرى للتعبير عن مشاعرك!

إليكن جولة مع أجمل إطلالات النجمات باللون الأحمر والتي ستلهمك بأفكار مختلفة لإطلالتك.

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ما بين إطلالات اعتمدت فيها النجمات على الفساتين وأخرى كان الجمبسوت عنوانها، سحرت النجمات الأنظار بإطلالات أنيقة باللون الأحمر زاد من جمالها تنسيقاتهم التي تنوعت ما بين اختيار قطع مجوهرات فاخرة وأخرى اخترن فيها تسريحات شعر مميزة ناسبت وأبرزت جمال إطلالاتهن.

الفنانة ياسمين صبري واحدة من النجمات اللواتي اخترن اللون الأحمر لعدد من إطلالاتهن، فظهرت بفستان يمزج بين التل والحرير بلون الأحمر الداكن تارة، وأخرى ظهرت فيها بفستان يناسب الأجواء النهارية يعتمد على حمالات رفيعة للكتفين وينسدل بشكل منفوش ونسقت ياسمين صبري إطلالاتها هذه مع تسريحة الشعر المفرود ومجموعة من المجوهرات الفاخرة التي زادت من فخامة إطلالتها.

كما اعتمدت على فستان ضيق باللون الأحمر خلال عطلتها الصيفية وهو التصميم الذي يلائمك إن كنت تحتفلين بعيد الحب في إحدى المناطق الدافئة، وفي هذه الإطلالة كانت تسريحة الشعر الملموم عنوانها. كما كان اللون الأحمر عنواناً واحدة من إطلالاتها للإعلان عن إحدى المنتجات حيث ظهرت النجمة المصرية بفستان ضيق من أعلى وواسع من أسفل تزينه الأكمام المنسدلة على الكتفين التي منحته انسيابية ملحوظة.





أما الفنان درة فيعتبر اللون الأحمر صديق عزيز لها، حيث ظهرت في أكثر من إطلالة باللون الأحمر وهو اللون الذي يمنح جمالها بريقاً ملحوظاً، فظهرت درة بفستان أحمر بكتف واحد ملفوف على الرقبة وتزينه كشكشة منحت خصرها إطلالة مميزة ونسقت إطلالتها مع تسريحة الشعر المرفوع واكتفت بخصلة شعر منسدلة على أحد جانبي الوجه، وما زاد من جمال إطلالة درة هو اختيارها للمسات مكياج أبرزت جمالها، فاعتمدت على لمسات العيون السموكي وقطع مجوهرات فاخرة حيث ارتدت طاقة يزين عنقها ويديها. أما الفنان درة فيعتبر اللون الأحمر صديق عزيز لها، حيث ظهرت في أكثر من إطلالة باللون الأحمر وهو اللون الذي يمنح جمالها بريقاً ملحوظاً، فظهرت درة بفستان أحمر بكتف واحد ملفوف على الرقبة وتزينه كشكشة منحت خصرها إطلالة مميزة ونسقت إطلالتها مع تسريحة الشعر المرفوع واكتفت بخصلة شعر منسدلة على أحد جانبي الوجه، وما زاد من جمال إطلالة درة هو اختيارها للمسات مكياج أبرزت جمالها، فاعتمدت على لمسات العيون السموكي وقطع مجوهرات فاخرة حيث ارتدت طاقة يزين عنقها ويديها.





وكانت الجمبسوت عنوان درة في واحدة من إطلالاتها بالأحمر حيث تألقت بجمبسوت أحمر بفيونكة ضخمة تتصدره من أعلى، ونسقت أيضاً إطلالتها مع تسريحة الشعر المرفوع التي تلائم أغلب إطلالاتها وتعد الاختيار الأقرب لها.



واختارت الفنانة منى زكي لنفسها إطلالة ساحرة بالأحمر في حفل جزي أووردز الذي أقيم في الرياض خلال الفترة الماضية نسقته منى زكي مع قطع مجوهرات فاخرة ومكياج زاد من هدوء طلتها. وكانت الجمبسوت عنوان درة في واحدة من إطلالاتها بالأحمر حيث تألقت بجمبسوت أحمر بفيونكة ضخمة تتصدره من أعلى، ونسقت أيضاً إطلالتها مع تسريحة الشعر المرفوع التي تلائم أغلب إطلالاتها وتعد الاختيار الأقرب لها.واختارت الفنانة منى زكي لنفسها إطلالة ساحرة بالأحمر في حفل جزي أووردز الذي أقيم في الرياض خلال الفترة الماضية نسقته منى زكي مع قطع مجوهرات فاخرة ومكياج زاد من هدوء طلتها.