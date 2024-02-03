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المرأة
بعد دخولها السجن... هذا ما يُنشر على صفحة دنيا بطمة (صور)
Lebanon 24
03-02-2024
|
06:43
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رغم دخولها إلى السجن، تواصل صفحة الفنانة دنيا بطمة على انستغرام الدفاع عنها، من خلال المناشير الداعمة لها.
ويحرص القائمون على الصفحة على مشاركة المتابعين بالأدعية والمطالبات بالعفو عن الفنانة المغربية بعد سجنها في حبس الوداية في مراكش من أجل إمضاء عقوبتها في السجن، بعدما تم توقيفها مساء الأربعاء، من قبل عناصر الشرطة القضائية.
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وشدد جمهور دنيا على أنها بريئة ومظلومة.
وكذلك ركز العديد من متابعيها على الشامتين بها، وأبدوا عن تعاطفهم الكبير معها.
ويأتي ذلك، بعدما رفضت محكمة النقض في العاصمة المغربية الرباط، الشهر الماضي، طلب النقض الخاص بالفنانة دنيا بطمة بإلغاء حكم سجنها لمدة سنة، بعد إثبات علاقتها بحساب "حمزة مون بيبي" الذي أنشئ عبر تطبيق "سناب شات" لفضح المشاهير وعلاقاتهم المشبوهة برجال أعمال.
يذكر أن المحكمة الابتدائية في مراكش كانت قد أصدرت حكماً بالحبس النافذ 8 أشهر بحق دنيا العام 2020، يليه الحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية التي أضافت 4 أشهر نافذة لحكم حبسها ليصبح المجموع سنة كاملة. (لها)
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