بعد عودتها القويّة إلى الغناء... ما الذي تُحضّره شيرين عبد الوهاب؟

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بعد خلافات وغياب عن طرح أغنيات جديدة لمدة ثلاث سنوات، تعود الفنانة شيرين عبد الوهاب للتعاون من جديد مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، حيث تستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "الدهب"، لتكون التعاون الأول بينهما بعد أن شهدت الفترة الماضية خلافات بينهما في ساحات المحاكم."الدهب" من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، ومن المقرر طرحها قريبًا على قنوات روتانا والمنصات الغنائية. (لها)