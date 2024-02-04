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المرأة

إبنة هيفاء وهبي تتشبّه بها.. هكذا وصفت نفسها!

Lebanon 24
04-02-2024 | 10:06
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نشرت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" مجموعة من الصور،  تحت عنوان "شوية معلومات عني".


وكشفت خلالهم عن نظرتها الشخصية لذاتها، مبينة أنها تشبه والدتها من الناحية الجمالية وقوة الشخصية. وقالت: "جميلة وقوية كوالدتي بالضبط".
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وأضافت: "أحب نفسي، مهووسة بذاتي، التقديس لنفسي هي فقط من تستحق، رائعة مثلي لن يرضيها القليل الباهت، حب الذات واجب لا نرجسية، وناعمة بمزاج حاد".
المصدر: فوشيا
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