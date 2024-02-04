نادين نجيم تستمتع بأغنية إليسا الجديدة: "بتعبّر عن حبي لولادي" (فيديو)

شاركت الممثلة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، لمجموعة صور برفقة ولديها هيفين وجيوفاني، على أنغام أغنية "كله وهم" للفنانة إليسا.



وعلقت نادين على الصور بالقول: "ما بعرف بس حسيت هل مقطع من الاغنية بيعنيلي كأم، وبعبّر عن حبي لولادي".



وكانت نادين كشفت عن أن حياتها متشابهة لحياة إليسا، وذلك في تغريدة لها عبر حسابها على "إكس"، معبرة عن حبها بالفيلم الوثائقي.



وقالت: "حضرت وحبيت كتير لأنه كل كلمة لمستني وكأنه حياتك وحياتي ماشيين سوا.. حسيت باللي قطعتي فيه كل شي، لانه بيشبهني بكتير مطارح حكيتي يلي بقلبي… وكرمال هيك بحبك من زمان وما كنت اعرف شو السبب هلأ عرفت ليش بحبك هل قد".

وطرحت إليسا خلال الأيام الماضية، أحدث أغنيات ألبومها بعنوان "كلو وهم"، والتي كشفت عنها في الحلقة الأولى من وثائقيها الجديد "اتس أوكي- It’s Ok".