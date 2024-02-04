كريمات العيون ضرورية.. لكن بشروط

Advertisement

يعتبر النساء أن العناية بالبشرة هي وضع الكريمات على الوجه دون محيط العينين، إلا أن هذه المنطقة بحاجة إلى المزيد من الحب والاهتمام، ولهذا السبب يجب أن يكون كريم العين خطوة غير قابلة للتفاوض في روتين العناية بالبشرة.ويجب استخدام كريم العين أثناء روتين العناية بالبشرة نهارًا وليلاً في كلتا المجموعتين، بعد المنظفات والتونر، ولكن قبل المرطبات. إذا كان روتينك أكثر تعقيدًا ويتضمن خطوات أخرى، يجب وضع كريم العين بعد السيروم، ولكن قبل العلاجات الموضعية.من جهتهم، أطباء الأمراض الجلدية يوصون بوضع كريم العين بلطف على الجلد عبر استخدام إصبع البنصر، مما يوفر أقل قدر من الضغط على الجلد، ولكن قبل البدء في وضع كريم العين في كل مكان، تحققي من التعليمات للتأكد.ويشير المختصون إلى التنبّه للقاعدة الأساسية عند تطبيق مستحضرات العناية بالبشرة، وهي وضع الأخف أولاً ثم الأثقل أخيرًا، نظرًا لأن المنتجات الرقيقة لا يمكنها اختراق المنتجات الأكثر سمكًا. (فوشيا)