بعد دخولها السجن... هذا أول ما ظهر على حساب دنيا بطمة

لأول مرة بعد دخول الفنانة المغربية دنيا بطمة شارك الحساب الرسمي لها منشور عبر حسابها الخاص.



وقد نشر صورة لدنيا بطمة وقد كتب عليها: "اللهم أخرجها من خلق الضيق إلى أوسع طريق، كما وجه دعاء بالفرج وقضاء الحاجة ونصرها"، وعلق على المنشور قائلاً: "اللهم لا رب لي سواك اسألك حاجتي ولا قادر على قضاء حاجتي الا انت ففرج عن اختي وانصرها واستجب لدعائي انك انت القريب المجيب لا حول ولا قوة الا بك حسبي الله ونعم الوكيل . #كلنا_دنيا_بطمة #دنيا_بطمه #المغرب_مغربنا".

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