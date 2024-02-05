"شغف المهنة يخف تدريجياً معي".. ورد الخال: لا أشعر بالانتماء!

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كشفت الفنانة ورد الخال، عن بعض التغييرات الجذرية التي باتت تعتمدها خلال مسيرتها الفنية، مشيرة في حوارها مع موقع "فوشيا" الى أنها تخطت مرحلة "الصدمة"، وهذا ما جعلها تشعر بعدم الانتماء للوسط الذي تتواجد فيه.‏وقالت ورد الخال، أنها قامت بمراجعة حساباتها السابقة واتخذت عدة قرارات، كان من أبرزها اعتماد سياسة التجاهل والمعاملة بالمثل مع الآخرين، معتبرة أن على الجميع التصرف وفق قناعاتهم الشخصية، من دون أن يسمحوا لأحد بالتأثير على آرائهم ومعتقداتهم.‏وأضافت: اعتمد على قوتي في المواجهة، خاصة في ظل ما تشهده الساحة الفنية من صراعات وحروب، في الوقت الذي من المفترض أن تكون فيه الظروف أكثر انسيابية، كما لن أسمح لأحد باستغلالي ولن أقدم أي شيء مجاني بما في ذلك المقابلات المتلفزة.‏وتمنت الخال أن يتحسن وضع الدراما اللبنانية، التي تستحق أن تحتل مكانة مميزة على الساحة الفنية العربية، وأن يتم انصافها بعد ما عانته من هيمنة الأعمال التركية.وفي سياق حضورها وغيابها عن الساحة الفنية، أكدت ورد الخال أن موهبتها هي من تفرض حضورها في الساحة الفنية، نافية لجوئها إلى "قرع أبواب" شركات الانتاج، وأنها ترفض التواجد من أجل الظهور، ولا تقبل العمل الذي لا يلائم قناعتها الشخصية.وعن غياب الكثر من الفنانين عن الظهور في الدراما اللبنانية المخصصة للعرض في الموسم الدرامي الرمضاني، قالت ورد: أشعر أن شغف المهنة يخف تدريجياً معي ومع مجموعة من زملائي، فنحن لا زلنا نعيش أجمل مرحلة من حياتنا المهنية.وعن حضورها هي وشقيقها يوسف الخال، أعتبرت ورد أنها ويوسف يشكلان إضافة فنية هامة، وأن عدم تواجدهما، يعني وجود نقص في نواحي معينة. وتمنت ورد، للفنان فادي ابراهيم الشفاء التام، معتبرة أنه أحد أهم الوجوه الفنية في لبنان.