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المرأة
الممثلة الشابة تعتزل للمرة الثانية: "أحسن قرار في حياتي"
Lebanon 24
05-02-2024
|
08:00
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أعلنت الفنانة الشابة إنجي خطاب اعتزالها التمثيل نهائيًا للمرة الثانية، موجهة اعتذارًا لمن اتفقت معهم على المشاركة في أعمال فنية مقبلة.
وكتبت إنجي خطاب منشورًا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قائلة: "أنا بعتذر لأي حد اتفقت معاه على عمل فني مش هقدر أعمله للأسف أنا واخده قرار نهائي اعتزالي مهنة التمثيل نهائيا وده أحسن قرار اخدته في حياتي وبكن كل احترام وتقدير لكل زملائي".
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وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها الفنانة إنجي خطاب اعتزالها الفن، فسبق وأعلنت في 2020 عن هذا القرار، مشيرة الى أن الموهبة وحدها لا تكفي.
وكتبت إنجي: "بعد تفكير طويل أوي قررت اعتزل مهنة التمثيل، قالوا عليا موهوبة بس للأسف الموهبة وحدها لا تكفي، مع إني ضاع عمري فيه سنين، دراسة بكالوريوس تمثيل وإخراج، وبعدها دبلوم في الإخراج، وكارنيه النقابة".
وتابعت: "ده غير سنين اجتهاد وسعي وتعب ومرمطة وظلم، وماخدتش حقي اللي استحقه للأسف، الوسط ده ماليش مكان فيه، الاعتزال أكرم".
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