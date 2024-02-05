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المرأة

مغنية شهيرة تثير الجدل.. والمعجبون يطرحون السؤال: "لماذا تختبئ؟" (فيديو)

Lebanon 24
05-02-2024 | 15:00
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انتقد معجبو بيونسيه المغنية بشدة لاختبائها عن الكاميرات في حفل توزيع جوائز غرامي لعام 2024، حيث استغل زوجها وقته على المسرح لمهاجمة المنظمين بسبب تجاهلها لها.

 

وحاولت بيونسيه الابتعاد عن الأضواء مساء امس، عندما انضمت إلى زوجها جاي زي وابنتهما بلو آيفي في حفل توزيع جوائز غرامي الـ 66، على الرغم من عدم حصولها على ترشيح واحد هذا العام.

 

وتخطت العائلة مرحلة السجادة الحمراء تمامًا وتوجهت مباشرة إلى Crypto.com Arena في لوس أنجلوس لتنتظر بصبر حصول النجم جاي زي على جائزة Dr Dre Global Impact الفخرية.

 

ومع ذلك، بين الحين والآخر، كان البث المباشر ينتقل من المسرح إلى الجمهور، ليظهر للمشاهدين في المنزل مجرد لمحات من نجمة البوب التي كانت تحاول على ما يبدو الاختباء خلف ابنتها مع قبعتها البيضاء على طريقة رعاة البقر.

 

والتقط أحد المعجبين لحظة محرجة بشكل خاص على إحدى الفيديوهات على منصة X، تويتر سابقاً، متسائلاً: "لماذا تختبئ بيونسيه؟". ( lbc)

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