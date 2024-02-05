مجوهرات النجمات في حفل غرامي 2024

ظهر كثير من النجمات في حفل توزيع جوائز غرامي لعام2024 للصناعة الموسيقية الأميركية بتميز في إطلالتهن الكاملة من اختيار الفستان أو التسريحة الشعر وأيضًا ما يكمل الإطلالة ويجعلها أنيقة وفريدة وهي المجوهرات المذهلة التي اضافت لكثير منهن التميز والجاذبية، ومن خلال ما عرضته المجلة الأميركية forbes استعرضت أفضل مجوهرات غرامي لعالم 2024 وهي:

تايلورسويفت

وضعت تايلور سويفت حول رقبتها طبقات من جواهر الماس جمعت فيهم بين اللونين الأبيض والأسود، وكان المميز في هذه الطبقات هو قلادة الساعة مصنوعة خصيصا لها، وارتدت سوارا من البلاتين والذهب الأصفر عيار 18 مرصعا بأحجار الياقوت والماس لتضيف المجوهرات تميزا كاملا في إطلالتها خلال استلامها جائزة غرامي 2024.

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فيكتوريا مونيه

نالت أفضل جائزة فنان صاعدة في حفل غرامي هذا العام، وتميزت إطلالتها بعقد من الذهب الوردي يتميز بتصميم جاذب ومثير، مع قرط دائري بسيط، لتجعل العقد هو أساس إطلالتها أثناء الحفل.

أوليفيا رودريغو

لم ترتدي أوليفيا أي من القلائد، واهتمت أن تكون الإطلالة خاصة بالقرط وهو من الذهب الأبيض مع ماسة في المنتصف تحمل لون أرجواني مميز، وارتدت معه خاتم فيه ماسة من ألوان المرجان ومرصع بفصوص من الذهب الأبيض.

تيلا

تميزت تيلا الإفريقية بفستان مميز في اللون والتصميم،ولم ترتدي معه أي من القلائد، وارتدت فقط قرطًا من الذهب الأبيض يحمل شكل دوامة.

كريستينا أغيليرا

ظهرت كريستنيا خلال الحفل بتميز في تصميم ولون الفستان، مع ارتداء أكثر من خاتم مرصعا بالماس، وسوار يحمل تصميم الكمثرى، وقرط على شكل حلقة، دون ارتداء أي من القلائد، ليكون الفستان هو الأساس في إطلالتها.

( اليوم السابع)