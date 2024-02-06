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المرأة
تورط ملكة جمال في قضية دنيا بطمة... من هي؟
Lebanon 24
06-02-2024
|
03:21
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كشفت التحقيقات التي أجريت لدى رجال الشرطة في المغرب حول حساب حمزة مون بيبي، الذي تم من خلاله إبتزاز عدد كبير من النجوم والمشاهير في المملكة المغربية، وتبين أن الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها كانتا تمولان هذه الصفحة التي كانت تعرض فضائح النجوم والمشاهير من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت المعلومات إن بطمة عرضت التعاون مع أكثر من وجه معروف، لمساعدتها في رمي الفتن عبر الحساب المشبوه، مقابل بدل مالي، وفي حال الرفض، كان التهديد بصور فاضحة وأفلام جنسية، كما حصل مع ملكة الجمال السابقة أحلام، التي رضخت وتعاونت، وصورت أثرياء.
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أحلام لم تصور رجال أعمال وأثرياء في المغرب العربي وحسب، إنما لاحقت كاميرتها السرية ميسورين من العراق ولبنان وسوريا والخليج، وتقاسمت مع حساب حمزة مون بيبي بواسطة دنيا بطمة، أرباحها من الإبتزاز.
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