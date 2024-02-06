Advertisement

المرأة

تورط ملكة جمال في قضية دنيا بطمة... من هي؟

Lebanon 24
06-02-2024 | 03:21
A-
A+
Doc-P-1161193-638428117915432464.jpeg
Doc-P-1161193-638428117915432464.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت التحقيقات التي أجريت لدى رجال الشرطة في المغرب حول حساب حمزة مون بيبي، الذي تم من خلاله إبتزاز عدد كبير من النجوم والمشاهير في المملكة المغربية، وتبين أن الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها كانتا تمولان هذه الصفحة التي كانت تعرض فضائح النجوم والمشاهير من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت المعلومات إن بطمة عرضت التعاون مع أكثر من وجه معروف، لمساعدتها في رمي الفتن عبر الحساب المشبوه، مقابل بدل مالي، وفي حال الرفض، كان التهديد بصور فاضحة وأفلام جنسية، كما حصل مع ملكة الجمال السابقة أحلام، التي رضخت وتعاونت، وصورت أثرياء.
Advertisement


أحلام لم تصور رجال أعمال وأثرياء في المغرب العربي وحسب، إنما لاحقت كاميرتها السرية ميسورين من العراق ولبنان وسوريا والخليج، وتقاسمت مع حساب حمزة مون بيبي بواسطة دنيا بطمة، أرباحها من الإبتزاز.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
04:23 | 2024-02-06
00:21 | 2024-02-06
23:00 | 2024-02-05
15:00 | 2024-02-05
13:00 | 2024-02-05
08:00 | 2024-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24