بعد اعلان طلاقها... شيرين عبد الوهاب تواجه أزمة مفاجئة!

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إلغاء التعاقد تواصل شيرين تحضيراتها لليلة غنائية من نوع خاص ضمن فعاليات موسم الرياض إذ تقوم بالتحضيرات الخاصة بإطلالتها ضمن حفلها القادم بـ "ليلة إحساس العرب " بـ 29 شباط المقبل، ولكن ماذا عن أزمتها المفاجئة التي واجهتها شيرين قبل ساعات.

على الرغم من أن إدارة أعمال شيرين كانت قد صرحت قرب تعاقدها مع إحدى الشركات العالمية لتوزيع ألبومها الغنائي القادم، إلا أن التعاقد لم يكتمل، فقد علمت ناوعم أن أزمة شيرين مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات لم تنتهِ بعد، وهي ما حالت دون التعاقد مع الشركة العالمية فإن الشركة العالمية تراجعت عن الإتفاق بسبب الدعاوى القضائية المستمرة بين شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا.



تعاقد جديد

وقد علمت نواعم أن إدارة أعمال شيرين تحاول حالياً التفاوض مع روتانا لتجديد التعاقد بينهما ووضع بنود جديدة ترض الطرفين.

وكانت روتانا قد كسبت القضية التي قامت برفعها ضد شيرين قبل فترة وإلزامها بدفع مبلغ يصل إلى 12 مليون دولار بسبب عدم إلتزامها بالتعاقد بينهما ومنعها من التعاقد مع أية شركة أخرى لحين الحصول على حقوقها المادية أو الوصول إلى حل مرضي للطرفين.

على صعيد آخر، شيرين عبد الوهاب هى الفنانة العربية الأكثر إستماعاً عبر منصة سبوتيفاي، كما أنها تصدرت قائمة البيلبورد العربية لأكثر من 100 فنان للأسبوع الرابع.

بودكاست شيرين

وقد إستقر الإعلامي عمرو أديب على أن يكون موعد عرض حلقته مع شيرين عبد الوهاب ببودكاست بأولى أيام عيد الفطر القادم كموعد مبدئي وستكشف شيرين عن أسرار لم تكشف عنها من قَبل للجمهور خلال الحلقة التي تحاروها فيها أصالة نصري برفقة عمرو أديب.



