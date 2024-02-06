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المرأة

ممثلة مصرية شهيرة تزور طبيباً نفسياً بشكل متكرر.. لهذا السبب!

Lebanon 24
06-02-2024 | 08:08
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علمت "لها" أن الفنانة صابرين دأبت خلال الفترة الماضية على زيارة عيادة أحد الأطباء النفسيين، وبسؤالها عن سر زيارتها المتكررة لعيادة هذا الطبيب أكدت صابرين أن الزيارات تأتي ضمن تحضيراتها لشخصية الطبيبة النفسية التي تقدّمها في مسلسل "إقامة جبرية"، والذي من المقرر أن يُعرض قريباً عبر إحدى المنصات الرقمية.
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وأكدت صابرين أنها زارت الطبيب النفسي في عيادته للإلمام بتفاصيل الشخصية مثل طريقة الكلام والإيماءات والحركات وطريقة التعامل مع المرضى.

من ناحية أخرى، تواصل صابرين تصوير مشاهدها في مسلسل "مسار إجبارى" المكوّن من 15 حلقة، حيث تجسد خلاله شخصية والدة عصام عمر، وتمر بالعديد من المواقف والتحديات، وذلك في إطار اجتماعي مشوّق.

المصدر: لها
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