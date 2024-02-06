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المرأة

رسالة مؤثرة من ابنة أصالة لوالدتها: أنت أسطورة هذا الزمن

Lebanon 24
06-02-2024 | 14:52
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هنأت شام الذهبي والدتها الفنانة أصالة بنجاح ألبومها الجديد "لحقت نفسي"، من خلال قيامها بتوجيه رسالة مؤثرة لها.
 
 
 
ونشرت شام فيديو بمجموعة من أغاني ألبوم والدتها الجديد عبر حسابها الرسمي على "انستغرام"، وأرفقته بتعليق: "امي الغالية واصالة الفن والعطاء! اتعلمت منك الإصرار على النجاح والإتقان، والذمة في كل تفصيلة من العمل! اتعلمت منك ان نعطي عملنا كل الحب والإخلاص، وشفتك بتقدمي حالك وكيانك كله من اجل فنك!".
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وتابعت: "انت أسطورة هذا الزمن، مش بس بقدرات حنجرتك الذهبية! بس كمان بالعطاء، والمحبة والعشق الي بتخدمي عملك فيه! انت مثال لينا كلنا بمعنى تقديس العمل! وهذا العمل هو من اجمل وأتقن الأعمال الي سبقت كمان بإضافة إنسان يشابهك بذات الإخلاص والمحبة والتقديس للفن، العظيم بابا قولولي انت ايه اكثر اغنية حسيتوها بتشبهكم يالجزء الثاني والاولاني".
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