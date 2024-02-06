فنانة شابة تتخذ قرار الاعتزال ثمّ تعود عنه.. والسبب؟

كشفت الفنانة ساندي الأسباب التي دفعتها لاتخاذ قرار اعتزال الغناء ثم العودة، مشيرة الى أنها تعرضت لأزمة صحية حادة أثّرت في حبالها الصوتية.



وأوضحت ساندي في تصريحات إعلامية أن "قرار الاعتزال فُرض عليَّ، والسبب الأزمة الصحية التي ألمّت بي وسافرت بسببها إلى ألمانيا. صوتي لم يعُد يُسمع، وقررت الابتعاد عمّن حولي، وقيل إنني اعتزلت، وتعرّضت لضغوط كبيرة". وأضافت: "تعلّمت من تجاربي، وصُدمت حين قالوا لي إنني لن أغنّي مرة أخرى، وتأثرت بشدة. لكن بعد هذه المحنة جاءت المنحة وأصبحت قوية وعلاقتي بخالقي جيدة، وصرت شُجاعة ولا أتهوّر، وأنتظر حتى آخذ القرار الصحيح".

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وعن الخطأ الطبي الذي تعرّضت له، قالت ساندي: "أنا من ضحايا سمكري البني آدمين وآذاني، وكريم فهمي وقتها هو اللي دلّني عليه، وبالفعل ذهبت وحدثت لي أزمة حادة في العمود الفقري ومن بعدها طلعت على الشاشة وتحدثت لأحذّر الناس منه، وبالفعل تمت محاكمته وهو الآن في السجن".



