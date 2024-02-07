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المرأة

لحماية جلدك من الجفاف أثناء الحمل.. تعرفي على بعض العلاجات

Lebanon 24
07-02-2024 | 01:00
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يعد جفاف الجلد أحد أكثر الأعراض شيوعًا التي تعاني منها النساء خلال فترة الحمل. وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 90% من النساء الحوامل يعانين من جفاف الجلد في مرحلة ما من مراحل الحمل.
 
بعض العلاجات لجفاف الجلد أثناء الحمل:

اشربي الكثير من الماء.

استخدمي المرطب باستمرار.

استخدمي مرطبًا غنيًا بالفيتامينات على بشرتك بانتظام، خاصة بعد الاستحمام.

استخدمي الماء الفاتر عند الاستحمام. وتجنبي الاستحمام بالماء الساخن، حيث يمكن أن يجفف بشرتك.
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استخدمي صابونا طبيعيا ولطيفا لا يحتوي على مواد كيميائية.

استخدمي زيت جوز الهند أو زيت اللوز لترطيب جلدك.

ارتدي ملابس قطنية تسمح لبشرتك بالتنفس.

استخدمي واقي الشمس باستمرار. (فوشيا) 
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