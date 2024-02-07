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المرأة

نصائح تقي من سرطان عنق الرحم.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
07-02-2024 | 03:26
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كشفت أخصائية الطب التكاملي الدكتورة دانا كوهن، خريجة كلية الطب بجامعة سانت جورج في غرينادا، عن نصائح للوقاية من سرطان عنق الرحم، الذي يهدد حياة النساء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تُسجل 9,930 حالة وفاة سنويًا من أصل 19,500 حالة إصابة.
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وتنصح الدكتورة دانا، بأهمية أخذ اللقاح ضد فيروس الورم الحليمي البشري، الذي يعدّ من أبرز الإجراءات الوقائية ضد سرطان عنق الرحم. إضافة لضرورة الإقلاع عن التدخين، وإجراء الزيارات المنتظمة لمزودي الرعاية الصحية.

كما تؤكد الدكتور دانا، أن اتباع نهج استباقي بالتوازي مع خيارات نمط الحياة المتكاملة، يمكن أن يؤثر بشكل ملموس على تحسين صحة عنق الرحم.

ويمكن لهذه الطرق كما تشير الدكتورة، أن تساعد المرضى على دعم أجهزتهم المناعية لمحاربة فيروس الورم الحليمي البشري وتقليل خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم.
 
الحفاظ على ترطيب الجسم

وتضيف الدكتورة دانا، أن للماء دورا بالغ الأهمية في دعم جهاز المناعة؛ إذ يساعد الترطيب المناسب في الحفاظ على حجم الدم والدورة الدموية؛ ما يضمن قدرة الخلايا المناعية على الانتقال بكفاءة عبر الجسم.

ويمكن أن يساعد الماء في الحفاظ على رطوبة الجسم وتقليل الأعباء على جهاز المناعة لدى الفرد، من خلال العمل على إزالة السموم والفضلات من الجسم. وهذا يعزز استجابتك المناعية بمزيد من القوة للتركيز على الدفاع ضد العدوى.

تقليل التوتر

يمكن أن يسهم الحد من التوتر في دعم وظيفة جهاز المناعة بشكل كبير؛ إذ تشير الدراسات إلى أن الإجهاد المزمن يضعف جهاز المناعة؛ ما يجعل الجسم أقل فعالية في درء العدوى.

وتنصح أخصائية الطب التكاملي، القيام ببعض الأنشطة التي يمكن أن تساعد المرضى على التحكم في مستويات التوتر ومنها:

- ممارسة تقنيات اليقظة الذهنية والتأمل للمساعدة في تعزيز الاسترخاء وتقليل القلق.

- الالتزام بممارسة النشاط البدني بانتظام، فهو بمثابة مخفف طبيعي للتوتر من خلال إطلاق هرمون الإندورفين.

- تجربة الطرق المختلفة للعلاج الشامل مثل العلاج العطري، والوخز بالإبر، والتدليك، لتعزيز الاسترخاء، وتوازن الطاقة، وتخفيف التوتر. (فوشيا) 
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