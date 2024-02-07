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المرأة

هل يضر جهاز كشف المعادن الحامل؟

Lebanon 24
07-02-2024 | 04:43
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تُعدّ أجهزة كشف المعادن من أدوات الأمن الشائعة في المطارات والمباني الحكومية والمولات وغيرها من الأماكن، وتشعر بعض النساء الحوامل بالقلق من تأثير المرور عبر هذه الأجهزة على صحة الجنين.

وأكدت نتائج بعض الدراسات أنه لا يوجد دليل علمي على أن أجهزة كشف المعادن تُسبب ضررًا للجنين، ومن ثم تعتبر آمنة تمامًا للاستخدام من قبل النساء الحوامل، ولكن يجب الحذر جيدًا قبل المرور بجهاز كشف المعادن، وذلك لوجود بعض الأنواع التي تستخدم الأشعة السينية، ولكنها أيضًا لا تصدر كميات كبيرة من الأشعة التي يمكن أن تؤثر على الأم أو الجنين.
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وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت سابقا أنه لا يوجد دليل علمي على أن أجهزة كشف المعادن تُسبب ضررًا للجنين.

وتُعدّ أجهزة كشف المعادن المغناطيسية آمنة تمامًا للاستخدام من قبل النساء الحوامل، وكذلك الأشعة السينية آمنة، ولكن من المهم الحد من التعرض للأشعة السينية قدر الإمكان. (فوشيا) 
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