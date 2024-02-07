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المرأة

بشرى: لا أرفض خطوة الارتباط ولكن بشرط

Lebanon 24
07-02-2024 | 15:00
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تَحَدّثت النجمة المصرية بشرى عن عُروض الزّواج التي رُبما لاقتها الفترة الأخيرة بعد انفصالها عن زوجها سالم هيكل، حيث كَشَفَت أنّها لا تَرفض الارتباط من أيّ شَخص آخر، ولكن لابد أن يكون مناسباً لها.

  

واعترفت بشرى بأنّها لن تُكمل حياته وحيدة هكذا، مشيرة إلى أنّ خطوة الزواج ليست بالسهولة التي يتخيلها الجمهور، حيث ستواجه برفض ومعارضة من أبنائها، ولكنّها ستتغلب على فكرة الوحدة بأن أولادها هم أنفسهم سيتركونها ويستقلون بحياتهم بعيداً عنها، سواء شاءت أم أبت ذلك، معترفة بأن ذلك "سُنّة الحياة".

  

وعن زوجها السابق سالم هيكل تحدثت بشرى، على هامش حضورها «ملتقى التميز والإبداع العربي»، إنه شخص ابن أصول لأن هناك العديد مثله عند الانفصال عن شريكته ربما يقع بينهما خلافات يتحدث عنها، وهذا عكس ما حدث تماماً.

  
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وأشارت «المنتجة والممثلة بشرى» إلى أنّها ربما ابتعدت الفترة الماضية عن التمثيل والإنتاج السينمائي، مرجعة السبب وراء ذلك إلى أنّ «الفرصة الجَيّدة في عَالم التّمثيل باتت شحيحة».

 

وأوضحت أنّها عندما لا أجد فرصة تمثيل جيدة أبحث عن فرصة إنتاج جيدة وعلى العكس تماماً، مشيرة إلى أنّ صناعة الأعمال السينمائية تواجه أزمة مستمرة، حيث إنّ هناك العديد من الأفلام تخسر وفي المقابل توجد أفلام تربح، إن كان على المدى القصير أو الطويل.

( نواعم)

 

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