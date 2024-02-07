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منوعات
فيديو: لحظة مؤثرة… فتاة تفاجئ والدتها أمام الكعبة!
Lebanon 24
07-02-2024
|
23:00
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في لحظة مؤثرة بمكة المكرمة، قامت فتاة بمفاجأة والدتها التي لم تراها منذ خمس سنوات أثناء تأديتهما مناسك العمرة وكانت هذه اللحظة مليئة بالمشاعر والفرح، حيث اجتمعت الأم وابنتها في مكان مقدس بعد فترة طويلة من الفراق.
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