فيديو: لحظة مؤثرة… فتاة تفاجئ والدتها أمام الكعبة!

في لحظة مؤثرة بمكة المكرمة، قامت فتاة بمفاجأة والدتها التي لم تراها منذ خمس سنوات أثناء تأديتهما مناسك العمرة وكانت هذه اللحظة مليئة بالمشاعر والفرح، حيث اجتمعت الأم وابنتها في مكان مقدس بعد فترة طويلة من الفراق.