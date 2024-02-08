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المرأة
"اتهموني كتير".. فنانة سورية ترفض تشبيهها بهيفاء وهبي
Lebanon 24
08-02-2024
|
01:33
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رفضت الفنانة السورية هبة نور، اتهام الجمهور لها بتقليد النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، بعد أن قامت بتغيير لون شعرها الى الاحمر.
وقال هبة خلال حوارها مع الإعلامي علي ياسين في برنامج "كتاب الشهرة": "لما عملت شعري أحمر في 2012 وقتها اتهموني كتير بتقليد هيفا، يمكن بالصدفة عملنا شعرنا أحمر في نفس الوقت...ما قلدتها، بس في أحلى من هيفا؟".
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وردا على سؤال ما الصفة التي تتمنى أخذها من هيفاء وهبي، قالت هبة نور: "قوتها، وأحس أنها تعرضت لكثير من الظلم، وتحدت أشياء شديدة الحساسية، وقدرت تظل موجودة وقوية".
يذكر أن آخر أعمال هبة نور كان فيلم "كذبة كبيرة"، من تأليف فؤاد يمين وإخراج نديم مهنا، وشاركها بطولته بديع أبو شقرا، وفؤاد يمين، وساندي فرح، وأليكو داود، ومجموعة من الفنانين. (البوابة)
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