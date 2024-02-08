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المرأة

هكذا ردت ماريتا الحلاني على خبر حملها

Lebanon 24
08-02-2024 | 03:50
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انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفترة الماضية جدلاً حول حملها، ما دفعها للرد على تلك الأخبار المنتشرة.

وخلال لقاء الفنانة ماريتا الحلاني ببرنامج ET بالعربي، قالت إن الكثير من الجمهور يتساءل حول حقيقة حملي ويبارك لي أيضاً على الحمل، أتمنى أن يحدث ذلك بكل تأكيد في أقرب وقت، لكن ما يتردد شائعات".
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وأكملت: "كل ما بروح مكان بيقولولي مبروك، بقولهم ما فيه شيء، إن شاء الله شيء نهار أكيد بتمنى، بس لاء عم ننفي الإشاعات، بس هي إشاعات حلوة، وبنبسط وبحس الناس مبسوطة وناطرة، أكيد ما راح أخفى هادا الشيء، دغري هقول".

وأكدت ماريتا الحلاني على أنها تحب دائماً مشاركة الجمهور بأخبارها وخاصة أحداثها السعيدة، لذلك عندما تحمل ستقول للجمهور ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.
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