هل تقبل الفنانة المعروفة أن تعيش ابنتها المساكنة قبل الارتباط؟

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نفت الفنانة المصرية رانيا يوسف التصريحات التي تم تداولها على لسانها مؤخراً، حول رأيها بالموافقة في حال قررت ابنتها أن تعيش المساكنة قبل الارتباط.وفي حديث لـ"فوشيا"، على هامش مشاركتها في الاحتفال بتصوير مسلسلها الجديد "ابن حرام"، قالت رانيا: "لم أقل هذا نهائياً، بل قلت إنه لا يمكن إجبار الأبناء حاليا بعد بلوغ سن الرشد أو بعمر 21 عاما على تنفيذ قرارات أو آراء بناء على رغبة الأهل، بل تتم تربيتهم ليعرفوا الصح من الخطأ والقرار لهم في النهاية".على صعيد آخر، كشفت رانيا أن ابنتها نانسي ستشاركها في مسلسل "فوبيا" وذلك بناءً على طلب من المخرج رؤوف عبدالعزيز، بحكم أن الدور يتطلب أن يكون هناك تشابه بين الأم وابنتها.وعبرت رانيا عن تخوفها من تسليط الضوء على ابنتها نانسي، قائلة: "أحاول أن أشرح لها أن للشهرة وجها مشرقا وآخر مظلما، وأطلب منها أن تركز أنظارها على الجانب الإيجابي، وألا تلتفت للسلبي".وعن نصائح رانيا يوسف الأم لابنتها نانسي في التصوير، قالت: أنصحها نصيحة الأم والممثلة، أن لا تضيع وقتها مع أي أحد، لتركز في عملها وتلتزم في مواعيدها. (فوشيا)