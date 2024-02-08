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المرأة
نيكول سابا تودّع "كوكي": "عيّشتك عزّ بالطول وبالعرض ورح اشتقلك"
Lebanon 24
08-02-2024
|
08:18
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ودّعت الفنانة نيكول سابا كلبتها "كوكي" وكتبت رسالة طويلة أعربت فيها عن تأثّرها الشديد بوفاتها.
وجاء في رسالة نيكول سابا "الانسان الحقيقي يلّي عندو مشاعر حقيقية وحساسة وعالية بيزعل لما بيخسر حيوان ربّاه سنين طويلة مثل ما بيزعل لما يخسر انسان قريب منو... وما رح يفهم ويقدّر مشاعري وزعلي الا يلي ربّى حيوان وعاش معو عمر وعرف قديش بكون اوفى واصدق من كتير بني آدمين".
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وأردفت سابا قائلةً "ما فيني قول غير انو لما بتخسر حيوان عاش معك اكتر من ١٥ سنة وربّيتو من كل قلبك وعيّشتو عزّ مثل ما بقولو بالطول والعرض ما بكون ضميرك الا مرتاح.. وكمان بقولو انو الكلب بياخد من صاحبو طباعو وانتي كنتي مليانة طاقة وحسّ وحياة وخجل.. ف ما الي الا بادل كل العزّ والتقدير لكائن بكون وفيّ إلك كل لحظة وبيعطيك بلا "مقابل".. بيعطيك استقبال حلو كل ما بتفوت على بيتك.. بيعطيك احساس بالإيجابية وبالحنّية والحب وبعيش كل لحظة معك بحلوها وبمرّها.. ومن دون" مقابل" وهاي مستحيل تلاقيها عند البني آدم".
وختمت نيكول منشورها على انستغرام بالقول "لهيك بدّي قلّك يا كوكي اني ممتنّة لكل هالمشاعر المجّانية يلّي عطيتيني ياها. وانا عشت معك كل لحظة ألم ما قبل وما بعد فقدانك. بعض الناس او يمكن معظمهم رح تلاقي كلامي over على كلب. بس انا انسان وروح، وللأسف انسان كتير بحسّ وكتير بحبّ. رح تتركي فراغ كبير وذكريات ايام حلوة يا كوكي، رح اشتقلك".
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