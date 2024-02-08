فنانة شهيرة تدافع عن أدوارها: أرفض عبارة "ضيفة شرف"!

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كشفت الفنانة ميس حمدان على هامش حضورها العرض الخاص لفيلم "السيستم" من بطولة طارق لطفي وأحمد الفيشاوي، عن تفاصيل مشاركتها في الفيلم، مؤكدةً أنها ترفض ما يُطلق عليه "ضيف شرف" وأن شخصيتها محورية في هذا العمل.وقالت ميس: "بقول مبروك لكل طاقم العمل وكل أبطاله، أنا عملت مشهدين حلوين أوي ومبحبّش كلمة ضيفة دي، والمشهدين كانوا محوريين في الفيلم".وتابعت ميس مبديةً إعجابها الشديد بفكرة الفيلم، بالقول: "أحمد الفيشاوي في الحقيقة مالوش علاقات نسائية، والسينما بتستحمل كل الأفكار والتجديد، وعجبتني الفكرة وإن طارق لطفي يطلع بالشخصية دي ويطلع رجل لعوب وهو بيطلع دايماً وقور".وعن رسالتها الى الجمهور بمناسبة اقتراب "عيد الحب"، قالت ميس حمدان: "أنا بحب الحب والناس بتقول خلّيكي لوحدك من غير شريك حياة، لأ إحنا بشر والبشري بيحتاج يكون في إنسان معاه".