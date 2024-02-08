نور عريضة لمنتقديها: "إيه وآخرتها شو؟"

ردت عارضة الأزياء اللبنانية، نور عريضة، على الانتقادات التي تعرضت لها بعد نشرها مجموعة صور برفقة زوجها جورج وابنتهما آيلا، أثناء تواجدهم على الشاطئ.





وقالت نور للأشخاص الذين سخروا من نحافتها "إيه وآخرتها شوو؟؟ ما حدا سلم من الحكي المقرف.. لا النحيفة ولا المليانة ولا القصيرة ولا الطويلة.. وبعدين؟".

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وقالت نور للأشخاص الذين سخروا من نحافتها "إيه وآخرتها شوو؟؟ ما حدا سلم من الحكي المقرف.. لا النحيفة ولا المليانة ولا القصيرة ولا الطويلة.. وبعدين؟".