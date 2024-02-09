جميلة مثل أختها... تعرفوا إلى نادين شقيقة نانسي عجرم (صور)

انتشرت صور عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، لنادين شقيقة الفنانة نانسي عجرم.

وقال العديد من رواد مواقع التواصل، إنّ نادين تُشبه نانسي، وهي جميلة مثل شقيقتها.