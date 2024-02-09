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المرأة
جميلة مثل أختها... تعرفوا إلى نادين شقيقة نانسي عجرم (صور)
Lebanon 24
09-02-2024
|
05:28
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انتشرت صور عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، لنادين شقيقة الفنانة نانسي عجرم.
وقال العديد من رواد مواقع التواصل، إنّ نادين تُشبه نانسي، وهي جميلة مثل شقيقتها.
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