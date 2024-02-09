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المرأة
بريتني سبيرز تكشف عن مرورها بعلاقة مع بن أفليك (صورة)
Lebanon 24
09-02-2024
|
10:00
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حذفت الفنانة الأميركية بريتني سبيرز منشوراً لمّحت فيه إلى مرورها بعلاقة عاطفية مع الممثل بن أفليك المتزّوج حالياً من الفنانة جينيفر لوبيز.
وشاركت مغنية البوب صورة تعود لعام 1999 وقد جمعتها بأفليك وكاتبة الأغاني ديان وارن، معلقةً في تدوينة عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام": "صورة رائعة لي مع بن أفليك وديان وارين منذ سنوات مضت. إنّه ممثل رائع". وأضافت: "هل نسيت ذكر ما قمنا به (قبلة) أن وبن في تلك الليلة؟ بصراحة لقد نسيت، أتمنى أن أروي لكم ما حدث قبل ذلك. يا إلهي، أنا مجرّد فتاة ثرثارة". (لها)
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