لماذا تصر زينة على إخفاء ابنيها عن الجمهور؟

حلّت الفنانة المصرية زينة ضيفةً على برنامج "الراديو بيضحك"، حيث كشفت سبب إبعادها نجليها التوأم عز الدين وزين الدين عن مواقع السوشيال ميديا المختلفة، مؤكدةً أنها تحاول طوال الوقت الحفاظ على خصوصيتهما.

وقالت زينة: "عيالي مش مُطالبين إنهم يظهروا على السوشيال ميديا، وبتضايق لما حد يقوللي ورّيني ولادك، أنتَ مالك؟ هو أنا طلبت منك تورّيني ولادك؟ دي حاجة خاصة والولاد بيكونوا حسّاسين أوي ناحية الحسد، وأنا بتحرم من إني أنزل وأخرج معاهم وبخاف عليهم أوي، والجمهور له عندي شغلي مش حياتي الخاصة".

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وأضافت: "أنا بجاهد أن ولادي ميتصوروش غصب عني، وإن هما أساساً عايزين يظهروا، قولتلهم كريستيانو معاه فلوس تصرف على الكومباوند اللي ساكنين فيه، ولكن ابنه معندهوش تليفون، فأنا بحاول طول الوقت أقلّل من الحاجات اللي دخلت بوّظت حياتنا".

وأكدت زينة أنها تحرص على حضّ الآباء والأمهات على توعية أبنائهم بالقضية الفلسطينية، وهو ما جعلها تُعلن عن ذهاب نجليها عز الدين وزين الدين الى جمعية الهلال الأحمر والمشاركة في تجهيز المساعدات لأهالي قطاع غزة، وذلك رغم حرصها على عدم إظهارهما على السوشيال ميديا. إذ قالت: "ولادي بيروحوا دور للأيتام وعندهم أصحاب هناك وبيقولوا عليهم إخواتهم، ولكن مبصورش ده لأن اللي عايز يعمل خير بيعمله من نفسه، وساعة الهلال الأحمر وفلسطين أنا ضحيت بولادي علشان كل واحد يعلّم ولاده إن في فلسطين وأرض وعرض، وعايزة عيال قوية يحسّوا باللي حواليهم".