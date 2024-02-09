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المرأة

ياسمين صبري تحيّر جمهورها.. إليكم السبب

Lebanon 24
09-02-2024 | 23:00
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 أثارت الفنانة ياسمين صبري حيرة جمهورها حول طبيعة الشخصية التي تؤديها في مسلسلها الرمضاني المقبل "رحيل"، حيث نشرت عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" البوستر الأول للمسلسل والذي بدت خلاله وهي تنظر في المرآة لتظهر شخصية أخرى.

 

وتساءل الجمهور عن طبيعة الشخصية، وهل تجسد ياسمين في المسلسل شخصيتين، أم شخصية واحدة، أم تعاني ازدواجاً في الشخصية؟

 
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وكانت الشركة المنتجة للمسلسل قد نشرت مجموعة صور من كواليس تصوير العمل، وعلّقت عليها قائلةً: "ياسمين صبري تواصل تصوير مسلسل "رحيل" للأسبوع الثاني".

(لها)
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