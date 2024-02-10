"الجميع يمنحها خصوصيتها".. حالة ولادة بين الجمهور تقطع حفل مغنية شهيرة

تعرضت المغنية "بينك" لموقف محرج في الليلة الأولى لجولتها الغنائية في استاد الكرنفال الصيفي الأسترالي في سيدني يوم الجمعة.

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وقد أوقفت بينك العرض بعدما قام طاقم المغنية بإبلاغها بوجود سيدة بين الجمهور في حالة ولادة، فأوقفت العرض وقالت مازحة: "أشعر أنه لا ينبغي لنا أن ننظر. الجميع يمنحها خصوصيتها"، وأضافت: "واو، أغنيتنا، كانت هي التي فعلت ذلك".ثم هنأت بينك الأم قائلة: "هذا مثير. لا أعرف حتى ماذا أقول. لكن علينا أن نغني الآن. حظاً سعيداً، سيكون الأمر رائعاً! ستبلين بلاءً حسناً".هذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها حالة ولادة أثناء حفل لبينك. ففي آب الماضي، وتحديداً في بوسطن، وجدت سيدة تُدعى أنجيلا نفسها في حالة ولادة أثناء حضورها الحفل مع عائلتها، على الرغم من أنها كانت في الأسبوع الـ31 من الحمل، الأمر الذي أجبرها على ترك الحفل والمشي لمسافة ميل تقريباً للوصول إلى المستشفى، حيث ولدت لاحقاً ابنها في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في برينغهام.وما هو مثير في هذه الحالة أن أنجيلا سمَّت ابنها على اسم المغنية الشهيرة. (سيدتي)