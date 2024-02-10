تجربة جديدة.. سلاف فواخرجي تكتب أغنية لفنانة لبنانية من هي؟

أعلنت الممثلة السورية سلاف فواخرجي، أنها قررت خوض تجربة جديدة بعيداً من التمثيل، بكتابة كلمات أغنية للفنانة اللبنانية ريم مروة.

وقالت فواخرجي عبر صفحاتها في مواقع التواصل، إن الأغنية تحمل عنوان "يا كلمات" آملة في أن تلقى إعجاب الجمهور.

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