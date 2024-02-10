Advertisement

فنون ومشاهير

تجربة جديدة.. سلاف فواخرجي تكتب أغنية لفنانة لبنانية من هي؟

Lebanon 24
10-02-2024 | 15:43
A-
A+
Doc-P-1162900-638432024409044875.jpg
Doc-P-1162900-638432024409044875.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الممثلة السورية سلاف فواخرجي، أنها قررت خوض تجربة جديدة بعيداً من التمثيل، بكتابة كلمات أغنية للفنانة اللبنانية ريم مروة.
 
وقالت فواخرجي عبر صفحاتها في مواقع التواصل، إن الأغنية تحمل عنوان "يا كلمات" آملة في أن تلقى إعجاب الجمهور.
Advertisement
 
وقدمت سلاف عشرات الأعمال الدرامية والسينمائية السورية والمصرية، وبانتظار عرض عملها الجديد "مال القبان"، المقرر برمضان 2024،  الذي حمل توقيع المخرج سيف الدين سبيعي، وتأليف علي وجيه ويامن الحجلي. (الجرس)

 

فنون ومشاهير

المرأة

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
13:54 | 2024-02-10
10:02 | 2024-02-10
04:00 | 2024-02-10
02:18 | 2024-02-10
01:24 | 2024-02-10
23:00 | 2024-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24