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فنون ومشاهير
تجربة جديدة.. سلاف فواخرجي تكتب أغنية لفنانة لبنانية من هي؟
Lebanon 24
10-02-2024
|
15:43
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أعلنت الممثلة السورية سلاف فواخرجي، أنها قررت خوض تجربة جديدة بعيداً من التمثيل، بكتابة كلمات أغنية للفنانة اللبنانية ريم مروة.
وقالت فواخرجي عبر صفحاتها في مواقع التواصل، إن الأغنية تحمل عنوان "يا كلمات" آملة في أن تلقى إعجاب الجمهور.
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وقدمت سلاف عشرات الأعمال الدرامية والسينمائية السورية والمصرية، وبانتظار عرض عملها الجديد "مال القبان"، المقرر برمضان 2024، الذي حمل توقيع المخرج سيف الدين سبيعي، وتأليف علي وجيه ويامن الحجلي. (الجرس)
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