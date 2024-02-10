ممثلة تركية تهاجم مواطنتها هاندا أرتشيل.. ماذا قالت؟

هاجمت المغنية التركية ديميت أكالين، مواطنتها النجمة هاندا أرتشيل، منتقدة موهبتها التمثيلية.

Advertisement

وقالت أكالين تعليقًا على سؤال في حوار صحفي لوكالة أنباء تركية حول تجسيد هاندا لشخصيتها في فيلم سينمائي: "لا أعتقد أن هاندا مناسبة لتقديم دوري، فهي محبوبة من قبل الجمهور، لكن موهبتها التمثيلية لا ترقى إلى مستوى تجسيد شخصية مثل شخصيتي".تصريحات ديميت أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسم الجمهور بين مؤيد لرأيها ومعارض له، واعتبر البعض أن ديميت أهانت هاندا بطريقة غير لائقة، بينما رأى آخرون أن ديميت عبّرت عن رأيها بكل صراحة.من جانبها، لم ترد هاندا بأي تعليق أو ردّ على تصريحات ديميت، واكتفت بالصمت.يُذكر أن آخر أعمال هاندا كان مسلسل "شخص آخر" الذي عُرض في بداية العام الحالي، وشاركها بطولته الممثل بوراك دينيز.وواجهت هاندا حينها بعض الانتقادات بسبب أدائها في المسلسل، حيث اعتبره البعض ضعيفًا. (فوشيا)