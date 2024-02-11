الكشف عن تطورات الحالة الصحية للفنانة صفاء سلطان

طمأنت الفنانة الأردنية صفاء سلطان الجمهور على صحتها، بعد تعرُّضها لوعكة صحية، نقلت على إثرها إلى العناية المشددة بأحد المستشفيات في الأردن، مؤكدة أنها بخير وتتمتع بصحة جيدة.

Advertisement

وفي التفاصيل، قالت صفاء في حديث خاص لـ فوشيا إنها تعرضت لوعكة صحـية خلال تصوير مسلسل "القضية 1" في الأردن، حيث تم نقلها لمستشفى السلط، ثم للمستشفى السعودي، موجهة الشكر للكوادر الطبية التي تابعت حالتها، مشيرة إلى أنها تجاوزت حالة الخطر.

وأعربت الفنانة السورية عن سعادتها بالمفاجأة التي قدمها صُنّاع مسلسل "الصديقات"، إخراج محمد زهير رجب، وإنـتاج شركة قبنض، احتفالا بعودتها بالسلامة لاستكمال تصوير مشاهدها، رغم تأخرها عنهم 6 أيام.