Advertisement

المرأة

الكشف عن تطورات الحالة الصحية للفنانة صفاء سلطان

Lebanon 24
11-02-2024 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1162972-638432350613289181.jpg
Doc-P-1162972-638432350613289181.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

طمأنت الفنانة الأردنية صفاء سلطان الجمهور على صحتها، بعد تعرُّضها لوعكة صحية، نقلت على إثرها إلى العناية المشددة بأحد المستشفيات في الأردن، مؤكدة أنها بخير وتتمتع بصحة جيدة.

 
Advertisement

وفي التفاصيل، قالت صفاء في حديث خاص لـ فوشيا إنها تعرضت لوعكة صحـية خلال تصوير مسلسل "القضية 1" في الأردن، حيث تم نقلها لمستشفى السلط، ثم للمستشفى السعودي، موجهة الشكر للكوادر الطبية التي تابعت حالتها، مشيرة إلى أنها تجاوزت حالة الخطر.

 

وأعربت الفنانة السورية عن سعادتها بالمفاجأة التي قدمها صُنّاع مسلسل "الصديقات"، إخراج محمد زهير رجب، وإنـتاج شركة قبنض، احتفالا بعودتها بالسلامة لاستكمال تصوير مشاهدها، رغم تأخرها عنهم 6 أيام.

( الجديد)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
03:33 | 2024-02-11
23:00 | 2024-02-10
15:43 | 2024-02-10
13:54 | 2024-02-10
10:02 | 2024-02-10
04:00 | 2024-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24