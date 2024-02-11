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المرأة

لمن أهدت إيمي سمير غانم تكريمها في "مهرجان الأقصر"؟

Lebanon 24
11-02-2024 | 03:33
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كرّم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، في دورته الـ13، الفنانة إيمي سمير غانم، عن مجمل أعمالها الفنية، التي قدمتها خلال الفترة الماضية.

 

وقالت المذيعة التي تقدم إيمي سمير غانم، قبل تكريمها: "المهرجان يكرم فنانة هي امتداد لنجمات الكوميديا المصرية مثل ماري منيب وعبلة كامل، وغيرهم".

 

لترد عليها إيمي سمير غانم، أثناء استلامها التكريم، قائلة: "أنا أصغر من كل الأسماء دي كلها، وأنا سعيدة بتكريمي من مهرحان الأقصر".

 

ومازحت إيمي سمير غانم، الحضور، قائلة: «عادة وهمّ بيتكرموا بيهدوا التكريم لحد، بس أنا سأهدي التكريم لنفسي أنا أستحقه».

(الوطن)
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