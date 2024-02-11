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المرأة

سميرة سعيد بـ"ستايل" مختلف في أغنية "كان" (فيديو)

Lebanon 24
11-02-2024 | 15:22
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طرحت الفنانة المغربية، سميرة سعيد، الأحد، أغنية جديدة، حملت عنوان "كان"، عبر قناتها الخاصة على "يوتيوب"، من كلمات مصطفى ناصر، وألحان عمر مصطفى، وتوزيع موسيقي ماهر الملاخ.
وعلقت سميرة بعد طرح الأغنية، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" بالقول: كان.. أغنية مليئة بالأحاسيس والمشاعر الدافئة.. وأنا غنيتها كأنها تخصني.
وتفاعل العديد من المتابعين مع الأغنية، مشيرين إلى أن نجمتهم ظهرت وهي تعيش على الذكريات، وابتعدت عن ستايل المرأة القوية، أو تلك التي شعرت بالتحرر بعد إنهاء علاقتها مع الرجل، وهي تجربة مختلفة بالنسبة للنجمة المغربية.
 
 
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وتقول كلمات الأغنية: كان أيام ما كان، جواك مكان بتداري فيه، فين شوف كنا فين، ووصلنا فين، تنساني ليه، كان إيه خلانا، نمشي وننسانا، عايشين بالصورة، والروح مكسورة، بنموت جوانا.
 
وصورت سميرة سعيد فيديو كليب الأغنية الجديدة بطريقة بسيطة احتوت على خلفية مُظلمة، وتجلس على كرسي أمام المايكروفون وتغني وخلفها الجيتار والبيانو، في حالة أقرب لـ"الدندنة"، حسب وصف بعض محبيها.
ونشرت الفنانة عبر خاصية "الستوري"، مقطعا من الأغنية الجديدة التي تعتبر أول أعمالها في العام 2024.


‎ومن المقرر أن يتبع أغنية "كان" أكثر من أغنية، قامت بتسجيلها الفنانة سميرة سعيد خلال الفترة الماضية، وهي أغنيات ذات أشكال موسيقية متنوعة ومختلفة، وأفكار وموضوعات جديدة، كما عودت سميرة سعيد جمهورها. 
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