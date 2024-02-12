بالصورة... بيونسيه تصدم الجميع بشكلها الجديد

صدمت النجمة الأميركية بيونسيه معجبيها ومحبيها بتشابهها الكبير مع نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر، وذلك خلال تواجدها في نهائي السوبر بول 2024 بالولايات المتحدة الأميركية.

وتصدر اسم بيونسيه منصة "إكس" لشبهها الصادم بكايلي جينر، البالغة من العمر (28 عامًا)، إذ بدت نسخة مطابقة لها في الملامح والشكل والإطلالة، لدرجة أن البعض شكك في أنهما نفس الشخص المتواجد في الحدث.

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وكتبت إحداهن متساءلة: لماذا تتنكر بيونسيه بزي كايلي جينر في سوبر بول؟ وكتبت إحداهن متساءلة: لماذا تتنكر بيونسيه بزي كايلي جينر في سوبر بول؟

وأضافت أخرى: لماذا تمتلك وجه كايلي؟ هل استبدلت وجهها؟ لا أستطيع تصديق عينيي.



فيما أشارت أخرى إلى أن شكل بيونسيه بين ملامح كايلي جينر وشاكيرا في الوقت نفسه.





واختارت بيونسيه للحدث الرياضي إطلالة اتسمت بالجرأة والإثارة، إذ ارتدت فستانًا أسود قصيرًا بأكمام طويلة وفتحة صدر عريضة، وانتعلت حذاءً من الجلد الأسود ذا ياقة عالية.



أما فيما يتعلق بشعرها، فاعتمدت لون شعر بلاتيني بتسريحة على شكل تموجات عريضة انسدلت على جانبي كتفيها، وأكملت إطلالتها بمكياج ارتكز على الظلال البرونزية والبنية.





على صعيد آخر، أشعلت بيونسيه الإنترنت حينما استغلت ظهورها في إعلان شركة Verizon، الذي عرض بعد وقت قصير من نهاية الشوط الأول للسوبر بول، للإعلان عن موسيقاها الجديدة.



ومازحت بيونسيه الممثل الكوميدي توني هيل حول القيام بشيء من شأنه أن "يشعل الإنترنت" قائلةً: أطرح الموسيقى الجديدة.





وبعد وقت قصير، تم تحديث موقع بيونسيه على الويب للإعلان عن إصدار ألبوم جديد بعنوان "Act II"، والمقرر طرحه في 29 آذار المقبل.



ويبدو أن هذا الألبوم هو الجزء الثاني من مشروع Renaissance، أو ربما يكون جزءًا من موسيقى الروك الريفية، بناءً على طابع ومظهر الأغنيتين الجديدتين اللتين تحملان عنوان Texas Hold 'Em و16 Carriages.