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المرأة
حقيبة إيمي سمير غانم محط اهتمام الجمهور... وهذا موقفها من العودة إلى التمثيل
Lebanon 24
12-02-2024
|
07:42
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أعلنت الممثلة إيمي سمير غانم عن موقفها من العودة إلى التمثيل قريباً.
وأكدت غانم، على هامش وجودها في "مهرجان الأقصر الدولي للسينما الأفريقية" في دورته الثالثة عشرة، أن أعمالاً فنية عدة قد عُرضت عليها، منها أعمال مع زوجها حسن الرداد وشقيقتها دنيا سمير غانم، لكنها بحاجة الى بعض الوقت حتى تتخذ قرار العودة الى التمثيل.
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وحرصت ايمي على إحضار ذكرى والدها الراحل من خلال حقيبة يدها الناعمة المزينة بصورة النجم المصري باللونين الأبيض والأسود، وقد لقيت خطوة ايمي اعجاب متابعيها، وأثنوا على الفكرة التي لجأت إليها بوضع صورة والدها على حقيبتها للتعبير عن مدى حبها واشتياقها له.
وكانت إيمي سمير غانم قد قالت خلال المؤتمر الصحافي الذي أُقيم لتكريمها مع زوجها الفنان حسن الرداد، ضمن فعاليات المهرجان: "هذه هي المرة الأولى التي أزور فيها مدينة الأقصر، ولم أعتد تلك الأجواء لكنني سعيدة لوجودي هنا". وتحدثت إيمي عن تأثير والدها النجم سمير غانم فيها فنياً، فقالت: "والدي قامة كبيرة وأحبه وفي أغلب الأوقات أتحدث مثله، وكل مَن حولي يقولون لي إنني نسخة منه حين أتحدث، وهو أمر يسعدني". مشيرةً إلى أن والديها الراحلين تركا لها محبة كبيرة، وهما متوغلان في داخلها، وداخل كل مَن يحبّهما.
وأكدت أنها راضية عن كل أفلامها، وكل الأعمال الفنية التي قدّمتها قريبة منها، موضحةً: "أحب فيلم "زنقة ستات" للغاية، ليس لوجود حسن الرداد معي فقط، ولكن لأن الفيلم ككل كان رائعاً".
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