بصورها الأخيرة... كيم كارداشيان تثير قلق جمهورها

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شوهدت نجمة تلفزيون الواقع ورائدة الأعمال كيم كارداشيان في ملعب Allegiant في لاس فيغاس يوم الأحد.وفي ظل تألقها وجاذبيتها، كشفت الصور عن تفاصيل أخرى مثيرة للقلق، حيث لفت كيم أصابع يدها اليسرى بضمادات، ما أثار تساؤلات حول الحادث الذي أدى إلى هذه الإصابة، ولكن النجمة لم تكشف حتى الآن عن السبب.وكانت كيم حاضرة لدعم ابنها سانت، البالغ من العمر ثمانية أعوام، خلال مباراة كرة السلة، والمثير للإعجاب أنها عرضت الضمادات بكل فخر وكأنها جزء من إكسسواراتها الأنيقة، وكانت برفقة شقيقتيها كيندال جينر، وكلوي كارداشيان.