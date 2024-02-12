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المرأة

بالفيديو: فنانة شهيرة تنهار بالبكاء على الهواء.. لهذا السبب

Lebanon 24
12-02-2024 | 14:57
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دخلت الفنانة الشابة وئام مجدي في حالة من البكاء خلال لقائها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، الذي تقدّمه الفنانة منى عبد الغني والمذيعة مها الصغير على قناة cbc، بعد تذكّرها والدها الراحل والصفات المشتركة بينهما.
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وقالت وئام إن والدها توفي منذ 15 عاماً، وكان يحب الحياة، مضيفة: "إحنا كنا شبه بعض جداً في صفات كتير، بابا كان بيحب الضحك والهزار والخروج وأنا كذلك، وتعلّمت الرومانسية من معاملته لوالدتي".
 



وعن فيديوهاتها مع جدّتها، قالت وئام مجدي: "فيديوهاتي مع جدّتي بتكون من غير تحضيرات، وجدّتي دائماً بتسألني على الزواج بتكلّمني في الموضوع ست مرات في اليوم مثلاً".

يُذكر أن وئام مجدي شاركت في مسلسل "حالة خاصة" الذي عُرض أخيراً، وهو بطولة: غادة عادل، طه دسوقي، حسن أبو الروس، هاجر السراج، علي السبع، أحمد طارق، نبيل علي ماهر...، ومن تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار، وتدور أحداثه في عشر حلقات حول "نديم" المحامي الشاب المصاب بالتوحّد، والذي يتمنى العمل في مكتب "أماني النجار للمحاماة" ويتدرّب هناك، وتتطور الأحداث. (لها)
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