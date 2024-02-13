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المرأة

إيمي سمير غانم طلبت الطلاق من حسن الرداد في هذه الفترة!

Lebanon 24
13-02-2024 | 00:47
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أجرى الفنان حسن الرداد حديثاً مع كاميرا برنامج "كلام نواعم" عبر فضائية mbc مصر، تحدث فيها عن علاقته بزوجته الفنانة سمير غانم، متحدثاً عن موقف دار بينهما في شهر العسل، طلبت فيه الفنانة إيمي سمير غانم الطلاق.
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وقال حسن الرداد، خلال إجابته على سؤال عن سبب استمرارية ونجاح الزواج من وجهة نظره: "أعتقد أن عقل الرجل في أوقات كتير بيكون السبب لأن الست أسهل كلمة عندها خصوصا في سنوات الزواج الأولى طلقني".

وتابع حسن الرداد متذكراً ما حدث بينه وبين زوجته إيمي سمير غانم في شهر العسل وقال: "أقسم بالله وإحنا لسه في الطيارة بهزر معاها ومعرفش إنها بتخاف من الطيران، وأنا في الطيارة ببقى كأني ماشي في البيت متحمس وبحب أتحرك وأفضل أقول الطيارة هتقع، لقيتها قعدت تعيط وتقولي طلقني وزعلت وفضلت أصالحها لحد ما وصلنا المكسيك".

وأكمل حسن الرداد متحدثا عن نجاح الزواج: "في بداية الجواز البنت لما بتضايق بتلاقي كلمة طلقني دي سهلة، لو الراجل ممسكش دماغه في كل المرات ممكن يحصل الانفصال، أول سنين جواز من وجهة نظري وتجربتي بيبقوا صعبين أوي عشان تفهموا طباع بعض، وبعد كده في صعوبات أنكم تخلقوا حاجات جديدة والحياة بين الاتنين المتجوزين عايزة نفس طويل".
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