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المرأة

هل يكون عيد الفطر موعداً نهائياً لجديد اليسا‎؟

Lebanon 24
13-02-2024 | 01:54
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يبدو أن أمور النجمة اللبنانية اليسا تتجه نحو الحل، بعد سنوات من الأخذ والرد حول الإنتاج، المبيعات، التوقيع والشركات، قبل أسبوعين أصدرت اليسا أغنيتها الجديدة مع مروان خوري والواضح أن اليسا ارتاحت جداً لأنها أول اغنية تصدرها من إنتاجها، وهي من تقرر لمن تعطي حق النشر والتوزيع ولا يفرض عليها كما كان يحصل من قبل مع شركات الإنتاج إن من روتانا التي التزمت بها اليسا وأعطتها حق نشر الاغنية الجديدة، أو من خلال شركة "وتري" التي  كانت محطة خلاف مع صاحبة "سهرنا يا ليل" وحكمت المحكمة قانويناً قبل شهرين لصالح اليسا.
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 من المتوقع ان تجهز اليسا لجديدها الغنائي الذي سيبصر النور بحسب معلومات متقاطعة في عيد الفطر بداية نيسان المقبل، وبحسب المعلومات فإن التجهيزات أصبحت في حكم المنتهية للأغاني والتسجيلات التي سيضمها هذا الاصدار مع فصل الربيع، وبالتالي العمل على كليبات والترويج لهذا المولود الذي يريح اليسا من عناء شركات الانتاج بعد 27 عاماً من التعامل بينهما.

 
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