أنجلينا جولي تعتني بشفتيها بواسطة هذه المواد الطبيعية

لكل إمرأة من المشاهير طريقتها الخاصة للعناية بجمالها والممثلة أنجلينا جولي لها طرقها الخاصة وهي تهتم بشكل خاص بشفتيها التي تجذب النساء ويرغبن التشبه بها.



شفتيها



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ماكياج بسيط تهتم الممثلة الأميركية أنجلينا جولي بشفتيها الشهيرتين وهي تعتني بهما بشكل خاص لإبتسامة جميلة وجذابة. وهي تعتمد مزيجاً طبيعياً من زيت الزيتون مع سكر البودرة وتدلك شفتيها بالخليط الطبيعي قبل النوم.

أنجلينا جولي ممثلة مثيرة وجميلة لكنها بالنسبة للماكياج فهي تفضله بسيطاً. وهي تضع eyeliner على مستوى الرموش وأحياناً تبرز حاجبيها بطريقة مخفية وخفيفة. أما فمها فهي حريصة على إبرازه باللون الـ nude مع غلوس شفاف أو أحمر قاتم.





أحمر شفاه شفاف

لمن ترغب بإعتماد ماكياج أنجلينا جولي: بعد وضع البلاش و الـ foundation إختيار ظل عيون بني داكن ووضعه على الجفن المتحرك. ثم وضع خط بواسطة الكحل على مستوى الرموش وأحمر شفاه شفاف او من لون الشفاه.