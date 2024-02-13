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المرأة
فنانة سورية شهيرة تكشف: دفعت ثمن بقائي في البلاد فنياً
Lebanon 24
13-02-2024
|
08:08
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أشارت الفنانة السورية عبير شمس الدين، إلى أن البقاء في سوريا خلال الأزمة التي مرّت بها في السنوات الماضية كان له ثمناً كبيراً بالنسبة للعديد من الفنانين، مضيفة في حوار مع "فوشيا" أن الدراما السورية تعرضت لحصار شديد.
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ورأت الممثلة السورية أن ظروف الحرب أثرت جداً على وضـع الفنان في سوريا، وخيار البقاء في الوطن كان له ثمن على الصعيد المادي، حيث اختلفت الأجور كثيراً بين العمل خارج سوريا وداخلها.
وكشفت عبير عن مشاركتها في ثلاثة أعمال درامية ستعرض خلال شهر رمضان المقبل، هي "رماد الورد"، و"عزك ياشام" و"بيت أهلي". وتحدثت عن ملامح شخصياتها في كل عمل، والاختلاف الذي تقدمه.
وفيما يتعلق بمسلسل "باب الحارة"، أوضحت عبير، أنه في حال كان هناك استمرارية لشخصية "اعتدال" في الأجزاء الجديدة فلا تمانع من الحضور والمشاركة به، معتبرة أن موضوع الانتقادات التي طالت هذه السلسلة الشامية "أمر شائك" فكما يطالب البعض بوقف العمل يطالب الكثيرون باستمراره.
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