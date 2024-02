أشارت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، إلى أن ألبومها الأحدث "This Is Me... Now" قد يكون آخر ألبوم لها على الإطلاق.



وقالت: "أشعر أنها نهاية حقبة بالنسبة لي وبداية حقبة جديدة؛ لذلك لن أقول إنني لن أنجز ألبومًا آخر أبدًا، لكنني أشعر أنني وضعت قلبي وروحي في هذا الأمر، لقد استغرق الكثير مني".

جاء هذا الاعتراف المفاجئ في لقاء للمغنية العالمية المحبوبة مع Entertainment Tonight، حيث تحدثت عن رؤيتها للمستقبل وتطلعاتها الفنية.