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المرأة

نجمة عالمية تحيي أولى حفلاتها في العُلا

Lebanon 24
13-02-2024 | 15:02
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يترقّب جمهور النجمة الأميركية لورين هيل، حفلها المنتظر في قاعة "مرايا" يوم 22 شباط الحالي، ضمن سلسلة حفلات "لحظات العُلا".


وتتمتع هيل بشهرة عالمية واسعة كونها واحدة من أبرز المؤثرين الموسيقيين في جيلها، وأحد أعظم مغنيات الهيب هوب على الإطلاق.
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ويمثل حفل هيل في قاعة "مرايا" الإضافة الأحدث لسلسلة حفلات "لحظات العُلا"، كما تُعتبر هذه الفعالية فرصة استثنائية لعشاق الموسيقى للاستمتاع بأمسية فنية عالمية في محيط العُلا الخلاب.


ووفق البيان الصادر عن مهرجان "لحظات العُلا"، فإن لورين هيل كسرت جمـيع الحواجز التي واجهت النساء في عالم الغناء، وتحمل رقمًا قياسيًا في عدد جوائز "غرامي" للنساء المغنيات بواقع 8 جوائز، ونالت أكبر عدد من الترشيحات لفنانة في "غرامي" بواقع 10 ترشيحات، وأُدرجت ضمن قائمة أعظم 200 مغنٍ في التاريخ من مجلة "رولينغ ستون".



المصدر: فوشيا
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