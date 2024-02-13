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المرأة

الفنانة الشهيرة تدخل السباق الرمضاني بهذا العمل

Lebanon 24
13-02-2024 | 23:00
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روّجت شبكة تليفزيون "الحياة" لمسلسل الفنانة روجينا الجديد "سر إلهي" المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.


ونشرت "قناة الحياة" عبر حسابها الرسمي على فيسبوك الإعلان الترويجي لمسلسل "سر إلهي". وعلقت: "انتظروا النجمة روجينا ومسلسل سر إلهي في رمضان".
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يذكر أن مسلسل "سر إلهي" من بطولة روجينا، أحمد مجدي، محمد ثرورت، أحمد بدير، مراد مكرم، مي سليم، محمود حجازي، نهى عابدين، رنا رئيس، محمود الحديني، صلاح عبدالله، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، مريم أشرف زكي، يوسف الأسدي، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.
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