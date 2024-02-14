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المرأة
وهي في السجن... شكوى جديدة ضد دنيا بطمة!
Lebanon 24
14-02-2024
|
02:00
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تقدمت جمعية أحفاد الشخصية التاريخية عيسى بن عمر بشكوى جديدة أمام النيابة العامة ضد الفنانة المغربية دنيا بطمة، التي تقضي عقوبتها حاليا بسجن لوداية في مراكش، على خلفية قضية حساب "حمزة مون بيبي".
واتهمت جمعية "حفدة القائد عيسى بن عمر" الفنانة دنيا بطمة بالسب والشتم ونشر ادعاءات زائفة ووقائع كاذبة عمدا؛ بقصد المس بالحياة الخاصة لجدهم والتشهير به والإضرار بسمعته.
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وأعلن رئيس "جمعية حفدة القائد عيسى بن عمر"، محمد بنعيسى أن "دنيا بطمة قامت بتجديد أغنية خربوشة التراثية مع زيادات وتطوير، بشكل يسيء إلى أحفاد القائد عيسى بن عمر، الذي كان قائدا على منطقة عبدة من 1879 إلى 1914".
وقال رئيس الجمعية: "لقد انتشرت أغنية بطمة بشكل واسع جدا، ما أثر على حفدة هذه الشخصية التاريخية في المغرب، ووردت إلينا اتصالات ومكالمات كثيرة تطالبنا بالتصدي لهذه الأكاذيب في كلمات خربوشة التي أحيتها الفنانة".
وأضاف بنعيسى أن "شكواهم ضد بطمة جاءت لمطالبتها بالتعويض والاعتراف بخطئها في حق شخصية تاريخية، وتقديم الاعتذارعما صدر منها، بهدف رد الاعتبار للقائد عيسى وحفدته".
وشدد المصدر نفسه على أن "حفدة القائد عيسى لم يستسيغوا الإشاعات التي تم ترويجها عن جدهم عبر أغنية خربوشة، التي تنسب إليه ممارسات وأعمال وحشية، خصوصا أن قصيدة خربوشة المغناة أسطورة لا أساس لها تاريخيا".
المصدر: إرم نيوز
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