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المرأة
في عيد الحبّ... فنانة تنفصل عن زوجها بعد عام ونصف على زواجهما
Lebanon 24
14-02-2024
|
05:23
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أعلنت الفنانة المصرية شيري عادل، انفصالها رسمياً عن زوجها الفنان طارق صبري، بالتزامن مع الاحتفال في عيد الحب، وذلك بعد مرور ما يقارب العام ونصف على ارتباطهما.
وكتبت شيري عبر خاصية الستوري في حسابها في "إنستغرام": تم الانفصال الرسمي بيني وبين طارق مع وجود كل الاحترام بيننا، ربنا يكتب الخير لكل واحد فينا في حياته.
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من جانبه، شارك الفنان طارق صبري الرسالة عينها عبر خاصية الستوري في منصة "إنستغرام"، مع التأكيد في النهاية على أنه يريد الخير لها. (فوشيا)
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