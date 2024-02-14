في عيد الحبّ... فنانة تنفصل عن زوجها بعد عام ونصف على زواجهما

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أعلنت الفنانة المصرية شيري عادل، انفصالها رسمياً عن زوجها الفنان طارق صبري، بالتزامن مع الاحتفال في عيد الحب، وذلك بعد مرور ما يقارب العام ونصف على ارتباطهما.⁣وكتبت شيري عبر خاصية الستوري في حسابها في "إنستغرام": تم الانفصال الرسمي بيني وبين طارق مع وجود كل الاحترام بيننا، ربنا يكتب الخير لكل واحد فينا في حياته.⁣من جانبه، شارك الفنان طارق صبري الرسالة عينها عبر خاصية الستوري في منصة "إنستغرام"، مع التأكيد في النهاية على أنه يريد الخير لها.⁣ (فوشيا)